A Praça Rui Barbosa está ainda mais linda para celebrar essa época tão especial. Decorada com todo o carinho, ela se transformou em um cenário mágico para você e sua família aproveitarem momentos inesquecíveis.A inauguração foi marcada por uma noite cheia de encanto e emoção, reunindo inúmeras famílias. O teatro “Um Natal para Todos” cativou crianças e adultos, enquanto a chegada do Papai Noel, distribuindo balas e espalhando alegria com seu animado “Ho, Ho, Ho”, trouxe sorrisos e brilho aos olhos de todos.Venha viver essa magia de perto e celebrar o Natal com a gente! Que essa época traga luz, esperança e inspiração para sua vida e para o seu lar!