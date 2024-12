A prefeita eleita Simone Ribeiro (PL) divulgou a lista do novo secretariado que farão parte da Prefeitura de Formosa.A gestão inicia no dia 1º de janeiro. A posse está marcada para acontecer às 9h na Câmara de Formosa.GESTÃO 2025-2028Thiago Gonçalves: Secretário de EducaçãoEdnaldo Eli: Secretária de GovernoMárcio Bruno: Controlador Geral do MunicípioArthur Henrique: Secretário de Turismo e CulturaCarlos Magno: Secretário de Indústria, Comércio, Emprego e RendaSuzana Borgamann: Secretária de AgriculturaMário Tupiguá: Secretário de Meio AmbienteMário Célio: Secretário de InfraestruturaBruno Batista: Procurador Geral do MunicípioGardene Veloso: Secretária de Desenvolvimento SocialAlessandro Leal: Secretário de FinançasPedro Ribeiro: Secretário de ObrasTatiane Lopes: Secretária de SaúdeRegina da Mata: Secretária de Esporte, Lazer e Juventude“Estamos prontos para encarar desafios, trabalhar e buscar desenvolvimento para Formosa!”, disse a prefeita eleita Simone Ribeiro.