A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques, elevou a pasta a uma das que mais se destacaram no Estado. Após 6 anos a frente da pasta ela se despede da secretaria onde criou diversos projetos sociais que funcionam no município. A votação expressiva como deputada estadual foi o termômetro de como o social se destacou.Carol agradece “Encerramos uma gestão de 6 anos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Olhando para trás, vejo com orgulho tudo o que conquistamos juntos. Foram anos de dedicação, superação e muitas vitórias que só foram possíveis graças ao trabalho incansável de uma equipe comprometida e à confiança da nossa comunidade. Agradeço a cada um que caminhou ao nosso lado, que acreditou em nossos projetos e contribuiu para transformar vidas. Esse capítulo se encerra, mas a missão de promover o bem-estar social continua”, diz.