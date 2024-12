As sessões extraordinárias dos projetos que foram enviados pelo prefeito de Formosa foram canceladas.O Presidente da Câmara de Formosa por meio do ato do Presidente nº 63/24, deste domingo (29) cancelou as sessões extraordinárias que aconteceriam no dia 30 de dezembro de 2024.Os projetos polêmicos ficarão para serem debatidos pela próxima legislatura do Poder Legislativo Municipal que inicia em 2025.A notícia foi dada em primeira mão pelo plantão informativo da Rádio Lance.