Após a votação a prefeita Simone, o vice Ramos e os vereadores entraram na Prefeitura onde se dirigiram para o gabinete. Lá foram discutidas ações emergenciais para serem implementadas em Formosa.





Aconteceu na manhã desta quarta-feira (1), a posse solene da prefeita Simone Ribeiro (PL), do vice-prefeito Ramos Somar (PSD) e dos 17 vereadores de Formosa na Câmara. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou da solenidade. O próximo presidente da Câmara será o vereador Filipe Vilarins (MDB).A posse iniciou às 9h no plenário da Câmara de Formosa. Simone Ribeiro e Ramos assinaram o termo de posse e receberam a chave da cidade das mãos do ex-prefeito Gustavo Marques e da sua esposa Carol.Da Câmara, a prefeita e seu vice seguiram para o palanque montado na Praça Rui Barbosa onde aconteceu apresentações.Enquanto acontecia a solenidade na Praça, a Câmara se reuniu e decidiu que o próximo presidente da Câmara de Formosa dos anos de 2025 e 2026 será o vereador Filipe Vilarins, eleito por 10 votos.