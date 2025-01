A Prefeitura de Formosa levou para o Distrito de Santa Rosa diversos serviços na 1ª ação “Avança Formosa”. “Hoje foi um dia especial, marcado pelo cuidado, cidadania e serviços essenciais para nossa comunidade! A ação Avança Formosa trouxe atendimento gratuito e acolhimento para quem mais precisa, garantindo mais acesso à saúde, assistência social, orientação jurídica, apoio ao trabalhador”, disse a Prefeitura.Serviços realizados no evento:✔ Saúde em primeiro lugar: Consultas médicas e odontológicas, atualização de vacinas e aplicação de flúor.✔ Oportunidade e renda: Suporte do SINE, PROCON, Goiás Fomento e SEBRAE para fortalecer negócios e ajudar quem busca emprego.✔ Cidadania e direitos: Atendimento psicossocial, atualização do Bolsa Família e assessoria jurídica gratuita.✔ Sustentabilidade em ação: Doação de mudas de ipê para tornar nossa cidade mais verde e bonita.✔ Cuidado e prevenção: Estudantes da UniRv realizaram aferição de pressão, glicemia, cálculo de IMC e entrega de kits de higiene.✔ Parceria que transforma: Urbano Alimentos pelo apoio através do programa Mãos que Zelam Formosa, que fez toda a diferença neste dia.