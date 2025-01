O deputado estadual Alessandro Moreira (PP), a prefeita Simone Ribeiro (PL) e vereadores mostraram para a população a Ordem de Serviço do governador Ronaldo Caiado (UB) que inicia a elaboração do projeto da rodovia estadual GO-116. Esse é mais um passo para futuramente acontecer a pavimentação da rodovia estadual.Na ordem de serviço a empresa Oliveira vai iniciar o projeto a partir do próximo 1º de fevereiro. Posteriormente ao projeto vai iniciar a movimentação junto ao governador Ronaldo Caiado que a pavimentação asfáltica da rodovia aconteça.A rodovia interliga Formosa ao Vale do Paranã, que é um importante eixo do agronegócio local.