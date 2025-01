O Colégio Estadual Professora Aurelice Gomes da Fonseca que fica no Distrito de Santa Rosa, em Formosa (GO), é a quinta instituição com maior nota na avaliação de desempenho projetada pelo Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).A outra unidade goiana contemplada é o Colégio Estadual Pedro Ludovico Teixeira, que fica em São João D’Aliança, está na 10ª colocação.De acordo com os dados do Ideb, o Colégio Estadual Professora Aurelice alcançou nota 7.4 “Além do empenho dos governantes, o esforço de professores, alunos e família foi fundamental para o alcance das metas estabelecidas”, destacou a direção das duas unidades estaduais goianas. Criado em 2007, o Ideb é o principal indicador educacional do país.