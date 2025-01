O futebol feminino do Flamengo realizou a contratação para a próxima temporada da meio-campista Driely.A jogadora realizou ótimas temporadas pelo Botafogo e firmou contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. A previsão da apresentação deve acontecer durante o decorrer da semana.A atleta nasceu em Formosa-GO e despontou no cenário no Cresspom-DF. Passou por Foz Cataratas e Iranduba-AM. Depois, defendeu Corinthians e São Paulo antes de desembarcar no Rio de Janeiro em 2020.“Me sinto honrada pela chance de jogar em um clube gigante como o Flamengo, que é referência e conhecido no mundo inteiro. Estou feliz, motivada e ansiosa para estar logo em campo. Espero um 2025 de muitas conquistas pra gente”, falou para o Flamengo.Ficha técnicaNome completo: Driely Severino FerreiraData de nascimento: 06/07/1990Naturalidade: Formosa-GOPosição: Volante