A Guarda Municipal de Formosa vai ter a primeira mulher comandante da sua Força. A decisão foi divulgada pela prefeita Simone Ribeiro (PL) no gabinete na noite desta quinta-feira (2).Simone busca valorizar a força da mulher em cargos chaves da administração municipal “Depois de ter muitos anos sem ter uma inspetora no Comando da Guarda Municipal, a inspetora Regina vai assumir esse cargo. Ela vai fazer um trabalho extraordinário”, destacou a prefeita Simone.A Comandante da Guarda Municipal, Inspetora Regina, agradeceu “Eu agradeço a parceria. A senhora pode confiar e tudo que eu puder fazer nós vamos fazer com a guarda”, disse Regina.