Art. 4 A implementação de atividades voluntárias poderá ser iniciada a partir de:

I - iniciativa dos cidadãos ao atenderem espontaneamente a convites, campanhas e outras formas de convocação;

II - projetos desenvolvidos por órgãos da administração pública, descrevendo os critérios e as vagas disponíveis para o desenvolvimento das ações voluntárias;

III - projetos de CUñhO social e de interesse público, proposto e mantidO por empresas sociais e instituições privadas, cuja finalidade do projeto não seja o lucro, mediante aprovação prévia e devido cumprimento dos princípios constitucionais.

SI O Este Decreto reconhece e legitima a iniciativa de cidadãos que apresentem sua contribuição aos órgãos da administração pública, por iniciativa espontânea, não remunerada e de caráter de interesse público, como ação voluntária e os seus autores, como voluntários.









Art. 5 Os serviços voluntários, sem prejuízo de inovações, serão devidamente planificados em projetos ou programas de trabalho e desenvolver-se-ão em favor das pessoas e da comunidade alvo das ações de cada órgão, das seguintes formas:



I - atividades lúdicas, recreativas, pedagógicas, artísticas e culturais;



II - promoção de eventos com finalidades beneméritas, com reversão total dos resultados para a comunidade usuária dos serviços do respectivo órgão;



III - acompanhamento e apoio sistemático, além de prestação de serviços relativos a cuidados.



Art. 6 Cabe à Secretaria de Desenvolvimento Social, por intennédio da coordenação do Programa de Voluntariado do Município de Formosa - Rede Mãos que Zelam Formosa.



S 1 A gestão do Programa de Voluntariado do Município de Formosa - Rede Mãos que Zelam Formosa dar-se-á por meio de ações desconcentradas e integradas, com suas diretrizes definidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social



Art. 7 Compete aos dirigentes de unidades componentes da estrutura da administração pública municipal:



I - organizar, fomentar e supervisionar a atuação do voluntariado, no âmbito da unidade, em consonância com as diretrizes centrais;



II - oferecer apoio à realização do serviço voluntário e divulgar periodicamente os resultados alcançados.



III acolher a pessoa voluntária ou projetos com vistas ao desenvolvimento das ações do voluntariado junto à unidade;



IV - fornecer as informações institucionais necessárias ao bom desempenho das atividades do voluntário e manter canal de comunicação com o voluntariado;



V - avaliar periodicamente os projetos, ações e atividades desenvolvidas, no âmbito da unidade, emitindo relatório quadrimestral a ser encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social.



S 1 As unidades interessadas em receber prestadores de serviço voluntário deverão cadastrar projeto no Projeto, fazendo constar quantitativo de vagas, área e forma de atuação, entre outros detalhamentos.



Art. 8 Compete ao voluntário, no âmbito da sua atuação:



I - conhecer e cumprir as normas e rotinas internas da unidade onde desenvolve o serviço voluntário;



II cumprir compromissos contraídos livremente, como voluntário, como dias e horários estabelecidos, além de identificar-se mediante o uso do crachá;



III - exercer suas atribuições conforme previsto no termo de adesão, sempre sob orientação do servidor designado da unidade para orientá-lo;



IV - atuar de maneira ética, ao relacionar-se com a comunidade alvo do serviço voluntário, bem como, com a equipe de serviço, a qual passa a integrar na condição de parceiro.



Art. 9 A frequência da prestação do serviço voluntário poderá ser livremente ajustada entre a unidade pública e o voluntário, de acordo com a conveniência de ambas as partes, respeitados o limite de IO horas semanais dedicadas ao voluntariado.



Art. 10 Podem ser firmadas parcerias com a sociedade civil organizada, organismos internacionais, iniciativa privada, bem como órgãos e entidades de outras unidades da federação para o desenvolvimento das ações do



Art. 11 Os gestores das secretarias integrantes da estrutura da administração pública do Município de Formosa ficam autorizados a aprovar projetos de voluntariado, projetos de desenvolvimento socioculturais, desenvolvido por pessoa jurídica, sempre que não acarretar prejuízo ao erário, malversação da coisa pública ou danos às pessoas, atendidas todas as condições legais.



Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.



PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.





Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete da Prefeita, em 07 de janeiro de 2025.

SIMONE D RIBEIRO DE MELO

Prefeita Municipal

