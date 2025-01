Informações ou dúvidas: telefone (61) 3981-1035 email: educacao@formosa.go.gov.br

A pré-matrícula 2025 para as escolas urbanas da rede pública municipal de Formosa inicia na quarta-feira (8). O link de inscrições e o quantitativo de vagas já foi divulgado no edital.As inscrições para Creche (0 a 3 anos): a pré-matrícula não garante vaga, conforme a disponibilidade de vaga a criança será encaminhada para a unidade indicada ou no caso de esgotadas as vagas imediatas, a criança terá a inscrição inserida no Cadastro reserva vigente para o ano de 2025 e deverão aguardar o surgimento de vaga no CMEI pretendido.As inscrições para a Pré-Escola (4 e 5 anos – conforme corte etário) e Ensino Fundamental: as inscrições de Pré-matrícula serão devidamente atendidas em uma unidade escolar da Rede Pública Municipal de Educação, porém não necessariamente na unidade escolar pretendida no ato de inscrição, podendo o estudante ser encaminhado para outra unidade escolar.As inscrições serão feitas no site:Confira o edital com o regramento e quantitatovo de vagas, clique aqui