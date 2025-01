O projeto “Circulação Oxente Uai, Malagueta!” tem o apoio do edital 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Goiás.

A entrada será por ordem de chegada.O projeto “Circulação Oxente Uai, Malagueta!” tem o apoio do edital 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Goiás.

Atenção! Palhaçaria feminina e feminista em circulação. O espetáculo gratuito: “Malagueta na Labuta”, da Farândola Teatro-circo, visita Formosa (GO) no domingo, 19 de janeiro, às 19h, no CEU das Artes. A atração promove debates sobre desigualdade e gênero. A peça tem apoio do edital 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Goiás.O espetáculo “Malagueta na Labuta”, solo de palhaçaria da artista Fernanda Pimenta, fará uma circulação por nove cidades brasileiras, saindo do Centro-Oeste para o Nordeste do Brasil. Goiás, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte fazem parte do roteiro, que tem início na cidade de Olhos D´água, interior de Goiás, no dia 17 de janeiro (sexta-feira), às 20h, no Espaço NACO (Núcleo de Arte do Centro-Oeste). Em seguida, a palhaça Malagueta se apresenta em Formosa, no domingo, 19 de janeiro, às 19h, no CEU das Artes.A partir daí Fernanda Pimenta e sua equipe, formada pela produtora Larissa de Paula, pelo sonoplasta e cenotécnico Felipe Xico e pelo assistente de produção Denis Menezes, seguem rumo ao Nordeste, com apresentações marcadas em Aracaju/SE, Maceió/AL, Recife/PE, Arcoverde/PE, João Pessoa/PB e Pipa/RN. Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público, com infraestrutura planejada para garantir a acessibilidade. Haverá intérpretes de Libras e uma rampa para cadeirantes, além de apoio especializado para pessoas com dificuldades de locomoção.