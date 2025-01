O Comando de Artilharia do Exército abriu a Chamada Pública nº 1/2025 para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Agricultores de Formosa (GO) poderão participar.O intuito é valorizar a produção local, incentivar a economia do campo e garantir alimentos frescos e de qualidade.O período de entrega das propostas já iniciou. Dos dias 15/01/2025 a 22/01/2025, das 8h às 11h30 no Forte Santa Barbara – BR 020, KM 07, Zona Rural, Formosa/GO.O edital completo: disponível no site da Prefeitura, clique aqui