A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) visitou a cidade de Formosa (GO) e indicou uma emenda de R$ 1 milhão de reais para auxiliar no investimento da cidade. Damares foi recebida pela prefeita Simone Ribeiro (PL) no gabinete ao lado de vereadores do município.Damares se comprometeu “Você vai ter uma senadora nessa cidade. Já indiquei uma emenda parlamentar individual. Eu tenho 4 anos de emenda para você. Parceria com a Prefeitura de Formosa. Te ajudar em tudo. Esse é só o começo. Pode chegar em 20, 30. Vamos fazer um trabalho juntas para você entregar um projeto que você quer pra cidade”, destacou. “Eu quero manifestar apoio e parceria”, concluiu a senadora.A prefeita Simone Ribeiro (PL) agradeceu “Nós não vamos avançar trazendo dignidade pra nossa cidade se a gente não unir forças com os vereadores e com pessoas como a senhora que ama essa cidade e quer nos ajudar. A porta do gabinete da nossa cidade está aberta. Essa benção aqui vai nos ajudar muito”, falou a prefeita Simone.