Órgãos públicos e sociedade civil se unirão para a limpeza do parque que fica localizado no centro da cidade.

A Prefeitura de Formosa realiza no próximo domingo (26/01), o Amanhecer Saudável, um momento especial de conscientização e limpeza na Mata da Bica. “Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro”, diz.A Mata da Bica recebe o mutirão das 6h50 às 9h. Quem for participar é recomendável que use calça e sapato fechado.