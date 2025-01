A Prefeitura de Formosa vai levar diversos atendimentos para a população do Distrito de Santa Rosa na quinta-feira (30).A ação Avança Formosa chega ao Distrito Santa Rosa. No dia 30 de janeiro, das 8h às 16h, no Colégio Municipal Júlio César - Distrito Santa Rosa - Formosa (GO), levando serviços essenciais.Atendimentos disponíveis:Saúde, com consultas e atualização de vacinasAssistência social e atualização do Bolsa FamíliaSuporte ao produtor rural e empreendedoresEsporte, lazer, cultura e muito mais!