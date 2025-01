A cerimônia de posse reforça o papel fundamental da Guarda Municipal no cuidado com Formosa, sempre atuando com dedicação e respeito à comunidade.





A prefeita Simone Ribeiro participou da solenidade que teve presença dos guardas municipais.

Aconteceu nesta sexta-feira (24), a solenidade de troca de comando da Guarda Municipal e a entrega das viaturas adquiridas em 2024. A nova comandante será Regina Rodrigues, que assume o cargo com o compromisso de fortalecer ainda mais a segurança e a proteção da população.