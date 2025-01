A Prefeitura de Formosa realizou a 1ª Ação do “Amanhecer Saudável” que levou voluntários para limpar o Parque Mata da Bica em Formosa (GO).“Nosso muito obrigado a cada participante, voluntário e equipe envolvida nesse evento tão especial! Com a parceria das Secretarias de Esporte, Juventude e Lazer, Meio Ambiente e Agricultura, promovemos um dia de aprendizado, cuidado com a natureza e incentivo a um estilo de vida mais saudável”, disse a Prefeitura.O evento contou com café da manhã e logo em seguida os voluntários adentraram o Parque Mata da Bica para retirar o lixo acumulado no local.