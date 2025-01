A Prefeitura de Formosa lançou o disque denúncia para que a população denuncie focos de criadores do aedes aegypti.Quem ver pneus, garrafas, caixas d’água ou qualquer local com água parada pode ligar para o Disque Denúncia: (61) 3981-1163 e contribuir para um município mais seguro e saudável.“A dengue é um perigo real e o combate ao mosquito transmissor começa com a sua ajuda! O combate à dengue é responsabilidade de todos! Compartilhe essa informação e faça a sua parte”, diz a Prefeitura.