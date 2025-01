A Prefeitura de Formosa (GO) está realizando a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes. Crianças de 6 a 16 anos de idade podem tomar a vacina.O imunizante está sendo aplicado nas Unidades Básica de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 17 horas. Deve levar RG ou certidão de nascimento e cartão de vacina.Quem foi diagnosticado com dengue precisa esperar 6 meses após a confirmação para tomar a vacina.Contraindicações: Quem teve alergia grave a um dos componentes da vacina após a dose anterior da mesma, indivíduos imunocomprometidos (ou seja sistema imunológico comprometido), indivíduos com infecção por HIV sintomática, gestantes ou em período de amamentação e quem está fazendo tratamento a base de corticoide aguardar 6 meses.