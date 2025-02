A Prefeitura de Formosa (GO) irá encerrar a sala de vacinação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica. O serviço será desativado pois todas as vacinas de rotina já estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).O Núcleo de epidemiologia funciona como distribuidor de vacinas, notificador das doenças, agravos e de notificações compulsórias.A notícia, no entanto, surpreendeu a população que admira o carinho das enfermeiras da sala de vacinação. A ouvidoria, no prédio da Prefeitura, pode ser utilizada para relatar qualquer queixa ou inconsistências no atendimento que passará a ser executado nas Unidades Básicas de Saúde.