Aconteceu nesta quinta-feira (20), a eleição da nova diretoria da AMAB- Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília.A prefeita de Formosa (GO), Simone Ribeiro foi convidada a fazer parte do Conselho Fiscal a convite do atual presidente, prefeito Cristiomario de Planaltina (GO).