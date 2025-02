A Prefeitura de Formosa (GO) vai alterar o local de vacinação, que passa a ser só nas Unidade Básica de Saúde – UBS. A aplicação do imunizante contra BCG e Hepatite B será aplicada apenas na UBS 15 – Vila Carolina. As demais permanecem nas UBSs. O comunicado já começou a ser repassado para os pais e mães de recém nascidos a partir do dia 1º de março de 2025.A sala de vacinação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica será desativada. A população reclamou do fechamento. No entanto, o Núcleo de epidemiologia serve como distribuidor de vacinas, notificador das doenças, agravos e de notificações compulsórias.