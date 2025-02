Com informações da Nota do MPGO à Imprensa.



Foi deflagrada na madrugada de hoje (17/02/25) a operação “ALI BABÁ”, cujo objetivo é desarticular grupo voltado para a prática, em tese, de delitos de fraude a licitações, falsidade ideológica, corrupção e desvio de recursos públicos em Formosa, no entorno norte de Brasília.Foram cumpridos 05(cinco) mandados de busca e apreensão em Goiânia e em Formosa, em face da empresa AP PISCINAS, da ex-chefe da comissão de licitações NATÁLIA BRITO MENDANHA, dos empresários ARI SENA DE SOUZA e ARI SENA DE SOUZA FILHO, assim como do ex-secretário de administração municipal ANTÔNIO RAIMUNDO PIMENTEL DE SOUZA.As investigações conduzidas pela 3ª Promotoria de Justiça revelaram a prática de crimes, em tese, pela empresa e empresários, com o envolvimento dos agentes públicos, em contrato de limpeza pública da cidade de Formosa executado no ano de 2024.O juízo da 3ª Vara Criminal determinou, ainda, o bloqueio de R$ 1.453.789,10 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil e setecentos e oitenta e nova reais e dez centavos) em nome da empresa AP Piscinas EIRELI, e a suspensão das atividades econômicas da empresa prestadas para o município de Formosa, pelo prazo de 12 (doze) meses.Operação contou com o auxílio de equipes da 13ª Regional de Polícia Civil em Formosa.