Os asteroides que se cuidem, porque alunos de Formosa já estão de olho no universo. Alunos do CEPI Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz estão deixando sua marca na ciência.Com a orientação do professor Arlley Fraga, eles participaram do Programa Caça Asteroides MCTI, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com a NASA e o IASC.87 estudantes e 8 professores foram premiados em Brasília pelo incrível trabalho de análise de imagens astronômicas captadas por telescópios da NASA. Ao longo do ano, eles realizaram 12 detecções prévias de asteroides, tornando a escola uma referência no programa.Para a estudante Ágatha Gomes, a experiência foi emocionante: “Foi uma mistura imensa de felicidade, surpresa e alegria, porque percebemos que realmente estávamos ajudando na pesquisa astronômica”, diz.Formosa está conquistando o espaço e inspirando novas gerações a sonhar alto.