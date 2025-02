A Prefeitura de Formosa por meio do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, está visitando os estabelecimentos do município.A equipe do SIM juntamente com a Secretaria de Agricultura, seguem realizando visitas aos comércios para orientar e conscientizar sobre a importância da regularização dentro dos padrões éticos e legais.“Essa iniciativa busca garantir produtos mais seguros e serviços de qualidade para a nossa população. Se você é comerciante, fique atento às normas e contribua para um município mais seguro e regularizado!”, diz a Prefeitura.