Na manhã da quinta-feira (21), a Escola Municipal Domingos de Jesus Guimarães viveu um momento especial com a culminância do projeto ExpoArtes Musical. A iniciativa, liderada pela professora Rosana, incentivou os alunos a explorarem o universo da música, construindo instrumentos com materiais recicláveis e valorizando a arte em suas diversas formas.A programação contou com uma exposição criativa dos instrumentos feitos pelos próprios estudantes, uma aula especial sobre banda marcial ministrada pelo professor Samuel Lucas e uma apresentação inesquecível da Banda do Exército Brasileiro, sob o comando do Subtenente Alexandre.O evento destacou a música como ferramenta de aprendizado, inspirando os jovens a descobrirem novos talentos e expressões artísticas.