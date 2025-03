A primeira edição do programa "Prefeitura de Canto a Canto" registrou centenas de atendimentos no bairro Formosinha. O mutirão da Prefeitura de Formosa vai levar dezenas de serviços públicos e gratuitos aos bairros, distritos e povoados do município.





"Sou moradora há muito tempo aqui do bairro e acho muito importante a prefeitura estar presente aqui na nossa comunidade. Eu estou aqui atualizando o CadÚnico. Agilizou minha vida, porque é difícil eu ir até o centro para resolver essa questão", afirma a aposentada Maria Martins.Foram vários atendimentos, como consultas médicas e de enfermagem, aplicação de vacinas, testes rápidos, entrega de kits odontológicos, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial, glicemia, atendimentos psicossociais, cadastro único/Bolsa Família, jogos e brincadeiras para a criançada e mais dezenas de serviços.Nas ruas do bairro, equipes da Prefeitura recolheram lixo e entulho, fizeram pintura de meio-fio, trocaram lâmpadas e tocaram a operação tapa-buracos.Ao lado do vice-prefeito Ramos Somar, de vereadores e secretários municipais, a prefeita Simone Ribeiro fez a abertura do evento. "Hoje estamos aqui na Formosinha, semana que vem no distrito de JK e assim por diante, até alcançarmos todo o município. São serviços importantes, para deixar o bairro mais bonito, levar solução onde tem problema", disse a gestora.