No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição anexando juntamente 02 (duas) vias dos documentos solicitados, de maneira legível, conforme Anexo IV e cópia dos seguintes documentos para análise: a) Documento oficial com foto (será aceito apenas RG); b) CPF; c) Carteira de trabalho onde consta Registros de Identificação, admissão e demissão ou declaração original atualizada com no máximo de 30 dias expedida pelo órgão que prestou serviço, em papel timbrado, para contar o tempo de experiência conforme Anexo III, informando o período trabalhado com data de admissão e desligamento, se for o caso, especificando o cargo e função desenvolvida; d) Comprovante de Escolaridade; e) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso na área exigida para o cargo; f) Documentos que comprovem a formação acadêmica, pós- graduação lato sensu, mestrado ou doutorado (para os cargos de ensino superior); g) Certificados de cursos complementares com carga horária mínima de 40h; h) Registro no Conselho Profissional, se aplicável; i) Certidão Negativa de Débitos do Conselho Profissional; j) Certidão de Casamento – (se houver); k) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (2024); l) Certificado de Reservista; m) Carteira ou comprovante de PIS/ PASEP ou NIT; n) Comprovante de Residência atualizado; o) 01 (uma) foto 3x4; p) Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 14 anos – (e-social); q) Cartão de vacinação dos filhos menores de 05 anos; r) Certidão Negativa de Débitos junto a Prefeitura Municipal de Formosa; s) Certidão Negativa de Débitos Federais; t) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; u) Conta bancária do Santander – (Conta salário, o RH emitirá documento solicitando abertura);





Confira os critérios e pontuação ANEXOS III a VI

Inscrições ocorrerão de forma presencial e serão realizadas sem ônus para o candidato, devendo o mesmo entregar a documentação solicitada no AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL nos dias 20 e 21 de março de 2025, no horário de atendimento das 8h às 11h e 13 às 17h.O processo seletivo é destinado ao preenchimento de funções de níveis auxiliar, técnico e superior de escolaridade e formação de cadastro reserva, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital, que realizará o Processo Seletivo Simplificado por análise de títulos e experiência, com a finalidade de selecionar pessoal para o exercício temporário de profissionais de saúde constantes no ANEXO I deste Edital, visando evitar a descontinuidade dos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde.