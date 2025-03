A Prefeitura de Formosa e o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás estão oferecendo cursos de capacitações. Garanta sua vaga e capacite-se para o mercado de trabalho.Barbeiro 330 vagas; design de sobrancelhas e henna 330 vagas; doçuras de páscoa 30 vagas; salgadeiro 90 vagas; padeiro 90 vagas; corte e costura 30 vagas.As inscrições acontecem no whatsapp (61) 3981-1066, no site cotec.org.br ou na sala do empreendedor na avenida Brasília nº 193, centro.A idade mínima para os cursos é 16 anos.