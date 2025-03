Com informações do MPGO.

O Ministério Público desencadeou na data de hoje (27/03/2025) a operação denominada “VIRABREQUIM”, cujo objetivo foi cumprir 03 (três) mandados de busca e apreensão para instruir procedimento de investigação criminal que tramita pela 3ª Promotoria de Justiça acerca da prática, em tese, de delitos contra a administração pública, mais precisamente uso de documento falso, corrupção e peculato (desvio de dinheiro público).As provas até o momento reunidas apontaram que o ex-prefeito GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA devia aproximadamente R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) ao agiota LUIZ CARLOS DE LIMA, vulgo “PEIXE”, assassinado brutalmente no ano de 2024 por terceiros. Para o pagamento de parte da dívida, o gestor supostamente utilizou o patrimônio público do município por meio da doação fraudulenta de imóveis a familiares do usurário, tendo contado com o apoio do chefe da regularização fundiária do município JACKSON BORGES DE SOUSA.Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Criminal, foram cumpridos nas residências dos investigados e no setor onde trabalha o investigado JACKSON BORGES no edifício da prefeitura municipal de Formosa.O material angariado na apreensão será agora analisado pela inteligência do MPGO para instruir o procedimento acima referido.Ao final do devido processo penal, a ser instaurado mediante o oferecimento de denúncia, os investigados, em caso de condenação, estarão sujeitos a penas de até 20 (vinte) anos de reclusão.A operação contou com a participação de equipes da Polícia Civil, por meio da 11ª DRPC.