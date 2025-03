Na quinta-feira (27), foi realizado no Distrito de JK a terceira edição do Programa Prefeitura de Canto a Canto, o que reforça o comprometimento da gestão municipal em disponibilizar serviços públicos de qualidade para todos os bairros da cidade. A iniciativa surgiu da necessidade de conectar os cidadãos com serviços essenciais, assegurando que aqueles que, por um longo período, enfrentaram barreiras de acesso possam receber atendimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social, além de receber informações vitais para sua inclusão social.Com a colaboração de mais de 60 colaboradores, tanto de forma direta quanto indireta, o evento contabilizou mais de 400 atendimentos em diversas secretarias. Essa ação solidifica a presença da administração junto à população, atendendo às suas necessidades com agilidade e eficácia.Um cronograma já está em vigor para levar a iniciativa a novos locais da cidade, e a próxima edição do Programa Prefeitura de Canto a Canto acontecerá no Jardim Planalto. Nesta etapa, além da oferta de serviços essenciais, também serão realizadas ações de infraestrutura, como limpeza, reparo de buracos e outras melhorias, com o objetivo de garantir que as vias e espaços públicos estejam em conformidade com o desenvolvimento e proporcionem uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.