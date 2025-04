Iniciativa da Segov abrange áreas de São Sebastião, Ceilândia, Sol Nascente e Água Quente com foco na conservação de vias ruraisVisando a minimizar os danos causados pela chuva e assegurar melhores condições de mobilidade para a população, o Governo do Distrito Federal (GDF) continua suas ações de manutenção em estradas não pavimentadas em diversas regiões administrativas. Nesta semana, as localidades de Ceilândia, Sol Nascente, Água Quente e São Sebastião se beneficiaram de serviços de terraplanagem, utilização de resíduos da construção civil (RCC) e melhorias no escoamento pluvial.Essas iniciativas fazem parte do programa GDF Presente, que é conduzido pela Secretaria de Governo (Segov-DF) em colaboração com as administrações regionais, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).Aumento da segurança no tráfego localEm São Sebastião, os serviços foram realizados na quadra 11, Rua 3, situada no bairro Zumbi dos Palmares. Foram empregadas 80 toneladas de RCC ao longo de quatro quilômetros de via. Esta operação, que foi coordenada pelo Polo Sudoeste do GDF Presente e pela administração regional da localidade, contou com a assistência de maquinário como motoniveladora, rolo compactador, pá carregadeira e quatro caminhões trucados. No total, nove profissionais trabalharam nas atividades.No Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Incra 09, foram utilizados 16 caminhões que totalizaram 128 toneladas de RCC para revitalizar 850 metros de estrada vicinal. Outro local que recebeu esses serviços foi a chácara 401 do Pôr do Sol, onde a equipe interveio em dez vias, aplicando 200 toneladas de RCC e construindo curvas de nível para melhorar o escoamento das águas pluviais. Esta área integra o percurso do programa Caminho da Escola e recebeu as intervenções do GDF para garantir maior segurança à comunidade escolar.Água QuenteNa área de chácara Quaresma, próxima à DF-280, em Água Quente, a manutenção abrangeu 1,2 km de via. Foram empregadas mais de nove toneladas de RCC, além de serviços de terraplanagem realizados pelas equipes.As ações do GDF seguem um planejamento que prioriza as áreas mais impactadas e as solicitações feitas pela comunidade através do Participa DF.