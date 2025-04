A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) é reconhecida como uma referência em inovação tecnológica voltada para instituições, organizações civis e unidades de saúde espalhadas por diversas regiões do estado.Na quarta-feira (02/04), membros da Com.unidade Inovação Médica visitaram a equipe da Superintendência de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital (Sutis) da SES-GO para aprender sobre o trabalho realizado pela equipe, especialmente em relação a programas que receberam destaque em nível nacional e foram agraciados com prêmios públicos.Com.unidade Inovação MédicaA Com.unidade Inovação Médica funciona como um hub de inovação tecnológica, criado com o objetivo de promover a cultura digital e a transformação digital na área da saúde em Goiás. Sob a presidência do médico Paulo Sérgio Pedrosa Miranda, a organização conta com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; Ver – Hospital de Olhos; Maternidade Nascer Cidadão; além de várias empresas do setor privado.Luiselena Luna Esmeraldo, superintendente de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital da SES-GO, informou que sua equipe compartilhou com os integrantes da Com.unidade Inovação Médica detalhes sobre a estruturação dos programas, a infraestrutura da SES-GO, os sistemas desenvolvidos e os grupos que se beneficiaram das iniciativas.Inovação tecnológica em saúdeLuiselena ressaltou que os programas tecnológicos criados pela SES-GO promovem um acesso facilitado da população aos serviços de saúde, assegurando agilidade e qualidade nas ações, além de otimizar a utilização dos recursos financeiros destinados à secretaria.Entre os projetos bem-sucedidos implementados pela secretaria, ela destacou a inteligência artificial Susi; o Meu Prontuário Eletrônico (Meu PEP); a Classificação de Atenção ao Recém-Nascido (Caren) e o eBook, que oferece tanto teorias quanto práticas para padronizar as informações na área da saúde.