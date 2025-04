No Instituto Federal Goiano (IF Goiano), Campus Ceres, cientistas estão estudando a adaptação e rendimento de 35 tipos de café arábica em condições de irrigação. A meta deste projeto é identificar as variedades mais adequadas para a região de Ceres, contribuindo assim para o fortalecimento da produção de café no estado.A pesquisa recebeu um financiamento de R$ 40 mil da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e uma bolsa para pós-doutorado.Em abril de 2025, completam-se 10 anos desde o início do plantio experimental. Entre as 35 cultivares analisadas, 11 mostraram-se mais adaptáveis e com altos índices de produtividade. Neste momento, na sétima colheita, os pesquisadores continuam a monitorar e comparar os resultados, assegurando a estabilidade na produção.Os estudos também envolvem a análise do comportamento fisiológico das plantas em diversas fases (crescimento, floração e frutificação) em resposta às condições climáticas da região.Em colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus Alegre, está sendo investigada a qualidade da bebida, que já foi categorizada como café especial. O coordenador do projeto enfatiza o enorme potencial produtivo do estado, que ainda é pouco explorado no contexto nacional da cafeicultura.De acordo com ele, os resultados obtidos revelam produtividades que podem ser até duas vezes superiores à média nacional, indicando uma oportunidade econômica significativa. A pesquisa continuará com novos ciclos de avaliação planejados para compreender melhor como as cultivares reagem às mudanças climáticas. Uma unidade demonstrativa está sendo estabelecida em uma propriedade rural em Ceres, utilizando mudas provenientes do experimento original.A área experimental no IF Goiano permanecerá ativa como um centro de referência técnica para os agricultores locais. O Campus Ceres já oferece o café arábica originado da pesquisa em seu refeitório, disponibilizando aos alunos e funcionários um produto de alta qualidade diretamente ligado ao trabalho realizado pela instituição.