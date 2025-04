Principal fruta cultivada na região do Distrito Federal (DF), a goiaba se destaca como a principal atração no final de semana em Brazlândia. A 10ª edição da tradicional Festa da Goiaba teve a presença do governador Ibaneis Rocha neste sábado (5), que explorou os estandes e o galpão dedicado ao artesanato, exposições e gastronomia. A feira teve início na sexta-feira (4) e se estenderá até o próximo dia 13, na Associação Rural e Cultural de Alexandre de Gusmão (Arcag), localizada no Incra 6, em Brazlândia.O chefe do Executivo cumprimentou os expositores, experimentou diversas receitas, circulou pelos estandes e discutiu os incentivos oferecidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para o setor rural. A festa conta com 36 estandes no Empório da Goiaba, onde 250 produtores e outros expositores apresentam uma ampla gama de produtos, incluindo a fruta fresca, além de doces, bebidas e outros derivados. No Salão do Artesanato, a criatividade tem seu espaço, permitindo que os visitantes conheçam e adquiram artigos de decoração e utilitários feitos por artesãos da região. Na Florabraz, há 30 estandes voltados para a venda de flores, plantas ornamentais e serviços de paisagismo.O Salão do Produtor é destinado aos empreendedores da cidade, onde suas iniciativas são divulgadas e os produtos ficam à disposição do público. Para as crianças, existe a Fazendinha, que oferece diversão com coelhos, porquinhos e ovelhas. Atualmente, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) registrou 176 produtores de goiaba, atuando como um elo entre a pesquisa e a comercialização dos produtos.Produção em grande escalaA goiaba é a fruta mais cultivada dentro do Distrito Federal, com 90% de sua produção concentrada em Brazlândia. No ano de 2024, a área cultivada da fruta alcançou 434 hectares – o que corresponde a mais de 600 campos de futebol repletos de goiabeiras – resultando em uma colheita que superou sete mil toneladas.Esse volume representa um aumento de 8,15% se comparado a 2023, que teve uma produção de 6,5 mil toneladas, ressaltando a relevância econômica da goiaba.A festaNa sua 10ª edição, a Festa da Goiaba oferece seis dias de atividades, com entrada gratuita e diversas atrações, como Mari Fernandes e Zezé Di Camargo. O evento conta com apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF), em colaboração com a Emater-DF e com o suporte da Administração Regional de Brazlândia e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).