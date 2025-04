O Governo de Goiás anunciou, na última sexta-feira (04/04), uma convocação aberta para que os municípios de Goiás se integrem ao programa Goiás + Digital, uma iniciativa que tem como objetivo promover a instalação e ativação do sinal do Serviço Móvel Pessoal (SMP) em áreas do estado que ainda carecem de cobertura.A meta é expandir o acesso à internet e reforçar a inclusão digital em Goiás.Os municípios que desejam participar devem se cadastrar até o dia 28 de abril de 2025 e devem preencher o termo de compromisso, seguindo as orientações disponíveis no site Goiás + Digital. Distritos e localidades que têm sido identificados no painel de dados de infraestrutura da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também podem se inscrever.Após o fechamento das inscrições, a Secretaria-Geral de Governo (SGG) divulgará a lista dos locais escolhidos. Em seguida, as cidades aprovadas participarão de um processo seletivo em conjunto com as empresas que prestam o SMP.CronogramaA execução do Goiás + Digital será organizada em duas etapas principais. Durante o primeiro semestre de 2025, começarão os procedimentos para a obtenção das licenças e autorizações necessárias, além de uma seleção pública das operadoras que executarão o projeto. No segundo semestre, terá início a construção e a instalação das Estações Rádio Base (ERBs).Na visão do secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, a adesão dos municípios significa um avanço em desenvolvimento e conectividade para áreas que ainda não têm cobertura de telefonia móvel.Sob a coordenação da SGG e com o suporte técnico da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias), o programa foi criado pelo Decreto Estadual nº 10.620/2025, publicado em janeiro deste ano. Esse decreto estabelece normas para promover investimentos em SMP feitos pelas operadoras em regiões sem cobertura e para favorecer a inclusão digital.O presidente da Goiás Parcerias, Diego Soares, mencionou que a implementação do Goiás + Digital está sendo realizada de maneira colaborativa, ressaltando que o programa também representa uma ótima parceria para as operadoras, uma vez que, com base no decreto nº 10.620/2025, elas têm a oportunidade de investir na instalação de torres e recuperar os custos por meio de créditos.O resultado preliminar da seleção será anunciado no dia 5 de maio, com um período para a apresentação de recursos até 9 de maio. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado em 16 de maio. Espera-se que, a partir dessa iniciativa, milhares de goianos tenham acesso a serviços essenciais de telefonia e internet móvel.