Nesta quarta-feira, 10 de abril, às 10 horas, a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) realiza o 1º Seminário das Microrregiões de Saneamento Básico (MSB).A programação, que será transmitida ao vivo pelo canal da Seinfra no YouTube, abordará os Planos Microrregionais de Abastecimento de Água (PMAAs) e os Planos de Esgotamento Sanitário relativos às regiões Centro, Oeste e Leste de Goiás, com o suporte técnico da Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace).Esta iniciativa foi estruturada para garantir que o planejamento do saneamento básico dentro do estado seja executado com transparência, competência técnica e ampla participação da comunidade. O público alvo inclui os membros dos colegiados microrregionais, comitês técnicos, conselhos participativos e equipes de apoio.De acordo com Adib Elias, o secretário de Estado da Infraestrutura, este seminário representa um marco significativo na agenda do estado voltada à regionalização da política de saneamento.1º Seminário das Microrregiões de Saneamento BásicoAlém da presença do dirigente da Seinfra e das apresentações técnicas da Fundace e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), o evento contará com a participação do presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, e da secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis.Como parte do processo de ouvir, analisar tecnicamente e planejar estrategicamente, priorizando a qualidade dos serviços e a universalização do saneamento básico, os participantes terão a oportunidade de interagir e enviar perguntas durante a transmissão através de um WhatsApp dedicado ao assunto: (62) 9 8246-4893.Essa ação compõe um conjunto de iniciativas organizadas pela Seinfra, que também inclui a formação de grupos de WhatsApp por instância de governança e reuniões regulares ao longo do ano, visando aprimorar a comunicação, promover alinhamento técnico e reforçar as decisões coletivas.