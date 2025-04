Os lances estão disponíveis e se encerrarão no dia 23 de abril.A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) iniciou um novo leilão de bens não utilizados, incluindo sucatas de informática, móveis, unidades de ar-condicionado, peças de ferro, PVC e tubos cerâmicos, além de sucatas de maquinaria como retroescavadeiras, hidrojatos, caminhões e um barco, entre outros. Todos os itens serão vendidos nas condições em que se encontram. O período para os lances online está aberto e vai até as 13h do dia 23 de abril. As visitas aos lotes ocorrerão de 9 a 11 de abril, das 9h às 11h30, e das 13h30 às 16h, dependendo da localização dos bens. Funcionários, de qualquer categoria, da Caesb não poderão participar do leilão.Para mais esclarecimentos sobre as visitas, os interessados devem contatar a Gerência de Patrimônio pelos números 3213-7372, 3213-7595, 3213-7373 e 3312-2017.Confira os locais para visitação:→ Lotes 1, 3, 4 e 5: Parque de Serviços do SIA (SIA Trecho 1 Lote F – SAPS)→ Lote 2: Parque de Serviços do SIA e Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto (Próximo ao Rio Descoberto BR-070 km 20, na Barragem do Rio Descoberto)→ Lotes 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20: Parque de Serviços do SIA→ Lote 11: Elevatória de Água Bruta do Rio Descoberto→ Lote 13: Parque de Serviços do SIA e Estação de Tratamento de Água de Brasília (SAIN – Próximo ao Detran – Atrás do Palácio do Buriti)→ Lote 14: Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto (BR 070 – km 7 – Margem esquerda)→ Lote 21: Estação de Tratamento de Água de Brasília*Com informações da Caesb