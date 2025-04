Na terça-feira (8), a Neoenergia apresentou ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, um plano de investimentos que totaliza cerca de R$ 1,3 bilhão voltado para a ampliação, modernização e infraestrutura da rede elétrica no Distrito Federal até 2029. A reunião, que aconteceu no Palácio do Buriti, serviu para a companhia destacar os progressos realizados após o investimento superior a R$ 1 bilhão desde que assumiu a distribuição de energia na capital, em março de 2021. Esse montante aplicado em quatro anos é equivalente ao que a CEB havia investido em um período de 15 anos.Com todos os aportes feitos na área de concessão após a mudança no controle acionário, houve uma diminuição de 45% na quantidade de interrupções no fornecimento de energia e uma redução de 43% no tempo de duração dessas interrupções, em comparação ao mesmo intervalo anterior. Esses resultados indicam que o indicador conhecido como DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) colocou o DF como a capital com o restabelecimento de energia mais célere do Brasil. Todos os dados são públicos, medidos e auditados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e estão acessíveis no site da entidade reguladora.Quanto ao atendimento aos consumidores, a Neoenergia tem se empenhado em alocar executivos que se dedicam exclusivamente ao suporte personalizado e individualizado para o setor produtivo e a administração pública, contribuindo para a diminuição das reclamações e aumentando a satisfação dos clientes. A distribuidora planeja elevar em mais de 50% o número de funcionários para a realização de obras com a meta de atender ao crescimento e desenvolvimento do DF.Programa Energia CidadãA regularização de clientes é uma das principais prioridades da Neoenergia Brasília. Através do programa Energia Cidadã, que está alinhado ao programa Energia Legal do GDF, a Neoenergia conseguiu regularizar o fornecimento de energia para mais de 40 mil famílias, promovendo desenvolvimento econômico, social e dignidade para essas comunidades. A previsão até 2029 é que a distribuidora regularize mais de 82 mil famílias em todo o Distrito Federal, o que demandará um investimento em torno de R$ 150 milhões.Desenvolvimento sustentávelA Neoenergia Brasília se compromete a fomentar o desenvolvimento social, cultural e ambiental no Distrito Federal. Nos últimos três anos, por meio do Instituto Neoenergia e conforme a Lei de Incentivo à Cultura (LIC/DF), a empresa investiu R$ 9,43 milhões em 33 projetos voltados para a inclusão social de crianças, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade, além de promover a valorização da cultura local. No último ano, foram quase R$ 4 milhões aplicados em iniciativas de cultura e esporte.H2VLíder na transição para energias renováveis no Brasil, a Neoenergia continua a alocar aproximadamente R$ 38 milhões, oriundos do programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para a implementação inovadora de uma usina de hidrogênio verde em Brasília, que servirá como um ponto de abastecimento para veículos. A inauguração deste projeto inovador está programada para ocorrer no segundo semestre deste ano.