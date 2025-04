O Governo de Goiás apresentou o iD Goiás, uma nova ferramenta de autenticação digital destinada a gerenciar o acesso aos serviços públicos estaduais. Essa solução, já acessível na plataforma Expresso, será incorporada gradualmente a todos os sistemas digitais do Estado, permitindo um acesso mais rápido, seguro e eficiente aos serviços disponibilizados.Esta iniciativa é da responsabilidade da Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI), que está ligada à Secretaria-Geral de Governo (SGG).Visando aumentar a segurança e a eficiência no ambiente digital, o iD Goiás proporciona um login unificado, permitindo que cidadãos e outros usuários do serviço público acessem os portais e aplicações estaduais utilizando um único cadastro.Além de facilitar a navegação, a plataforma inclui autenticação por reconhecimento biométrico e facial, garantindo uma maior proteção dos dados pessoais e assegurando a continuidade de acesso, mesmo em situações de instabilidade nos sistemas federais.Criado com tecnologia avançada, o iD Goiás é mais do que apenas uma ferramenta de login; é uma solução estratégica para centralizar e administrar os dados dos usuários e suas informações, com gerenciamento próprio e independente.Essa autonomia em relação a provedores de autenticação de terceiros representa uma das principais inovações da ferramenta, oferecendo maior controle e confiança sobre os dados dos cidadãos.ConfiabilidadeO novo sistema está completamente aderente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando transparência e privacidade dos cidadãos ao utilizarem os serviços públicos digitais. A integração com as informações do gov.br simplifica o processo de registro no iD Goiás, garantindo a veracidade dos dados e agilidade na autenticação.Adicionalmente, a plataforma será ajustada a diferentes níveis de selos de confiabilidade, que serão definidos de acordo com as normas estabelecidas pelo Governo de Goiás, proporcionando maior segurança e personalização no acesso aos serviços.Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, a introdução do iD Goiás representa um passo essencial na construção de um governo mais moderno e eficaz.IntegraçãoAtualmente, o iD Goiás está disponível na plataforma Expresso e no gov.br. Em breve, será incorporado a todos os sistemas e serviços digitais do Governo de Goiás, facilitando o acesso a diversos portais públicos. Para utilizar a ferramenta, os cidadãos precisam ter cadastro no gov.br.ServiçoTema: Lançamento do iD GoiásData: Terça-feira (09/04)Local: Plataforma Expresso