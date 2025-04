O setor de serviços em Goiás apresentou um aumento de 4,4% na comparação anual, entre fevereiro de 2025 e o mesmo mês em 2024, alcançando o maior crescimento em um período de dez meses. Esse desempenho superou a média do Brasil, que foi de 4,2%.As informações são provenientes da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e confirmada pelo Instituto Mauro Borges (IMB).Esse resultado positivo foi principalmente impulsionado pelo crescimento nas atividades de transportes, serviços auxiliares ao transporte e correios, que alcançaram 12,8%, a maior taxa dos últimos 18 meses. Outros segmentos, como serviços de informação e comunicação (com aumento de 2,9%) e serviços prestados às famílias (2,0%), também contribuíram de forma favorável na comparação com o mesmo mês do ano anterior.No acumulado do ano, Goiás demonstrou uma alta de 3,1%, enquanto a média nacional foi de 2,6%. Quando analisada a variação mensal ajustada sazonalmente, comparando fevereiro com janeiro de 2025, o crescimento foi de 2,2%, marcando a maior alta desde setembro de 2024 (que foi de 2,5%) e refletindo os resultados positivos observados em dezembro (0,8%) e janeiro (0,2%).PesquisaA Pesquisa Mensal de Serviços realizada pelo IBGE gera indicadores que possibilitam a análise do comportamento do setor de serviços no Brasil, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, que possuem 20 ou mais funcionários e cuja principal atividade envolve serviços não financeiros, excluindo os setores de saúde e educação.