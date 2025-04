No Dia Mundial da Doença de Chagas, comemorado nesta segunda-feira (14/4), a Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) realiza diversas iniciativas para aumentar a conscientização, promover a prevenção e reconhecer os profissionais que trabalham no combate à enfermidade.Atualmente, o estado se destaca como uma referência nacional na prevenção da transmissão vertical — que ocorre quando a infecção é transmitida da mãe para o filho durante a gestação.Para celebrar os progressos na luta contra a doença, uma sessão solene foi realizada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), onde foram entregues certificados de Honra ao Mérito a especialistas das esferas estadual, municipal e federal. Ainda esta semana, membros da SES, do Ministério da Saúde e das prefeituras de Goiânia e Anápolis se reunirão para planejar novas estratégias, alinhadas com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a erradicação de doenças negligenciadas, incluindo a doença de Chagas.Doença de ChagasUm dos destaques é o 1º Simpósio de Doença de Chagas do Estado de Goiás, destinado principalmente a estudantes universitários de instituições públicas e privadas. O simpósio abordará o panorama global, nacional e regional da doença, a relevância da testagem pré-natal, as estratégias de manejo para casos suspeitos e ainda apresentará o projeto de extensão desenvolvido pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG (IPTSP) em colaboração com a SES-GO.Goiás é um dos poucos estados brasileiros que realiza a testagem para a doença de Chagas em 100% das gestantes do sistema público. Essa triagem é realizada por meio do programa Teste da Mamãe, uma iniciativa inovadora no país.Como parte do progresso em acolher e defender os pacientes, foi criada, em outubro de 2024, a Associação Goiana de Portadores de Doença de Chagas (AGPDC) — a primeira entidade desse tipo na região Centro-Oeste, com enfoque em direitos, acolhimento e políticas públicas específicas.Além disso, a Lei Estadual nº 23.031/2024, aprovada no mesmo ano, estabeleceu o Dia Estadual de Conscientização e Enfrentamento da Doença de Chagas, que é celebrado anualmente em 14 de abril. Essa legislação reafirma o compromisso do Governo de Goiás em enfrentar e dar visibilidade à doença.