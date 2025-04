O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, estará no campus Formosa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, nesta quarta-feira, 16, às 15h. Durante a visita, ele irá conhecer o LabJuv, um recurso vinculado ao projeto do instituto em parceria com a Secretaria Nacional de Juventude, que é um órgão ligado à SGPR. Esse equipamento serve como um ponto central para o desenvolvimento das atividades de gestão do ID Jovem e do Sinajuve.No mês de dezembro de 2023, a SNJ e o IFG firmaram um Termo de Execução Descentralizada, que estabelece um investimento de R$ 6,3 milhões ao longo de três anos, com o objetivo de promover melhorias tecnológicas e na prestação de serviços para o programa Identidade Jovem (ID Jovem) e para o Sistema Nacional de Juventude.