O Governo do Estado de Goiás divulgou os 150 ganhadores do Prêmio Leia 2024, que é voltado para as escolas municipais que se comprometeram a alfabetizar seus alunos na idade adequada. Dentro do programa AlfaMais Goiás, a administração estadual busca aprimorar a alfabetização como uma força motriz para a melhoria da qualidade de vida nas cidades goianas.Criado pela Lei nº 21.073, este prêmio visa promover e reconhecer as instituições de ensino que obtiveram resultados positivos na Avaliação Educacional do Estado de Goiás focada na Alfabetização (Saego-Alfa). A ação celebra a eficácia do Programa AlfaMais Goiás, que tem como meta assegurar a alfabetização de todas as crianças até o final do segundo ano do Ensino Fundamental, reforçando a colaboração entre o Estado e os municípios. Cada escola reconhecida recebe um valor de R$ 80 mil.ConexãoO AlfaMais Goiás é um projeto do Governo do Estado que tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as redes públicas estadual e municipal. Abrangendo todos os 246 municípios de Goiás, o programa foca especialmente em garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade estipulada.A secretária Gavioli destaca que, além do investimento representado pelo prêmio, que será entregue em uma cerimônia no dia 10 de junho em Goiânia, o reconhecimento sublinha o impacto transformador que a educação pode ter. Um dos aspectos que valorizam o Programa AlfaMais Goiás é que várias escolas que receberam apoio em 2023, por meio de iniciativas de incentivo à alfabetização, conseguiram aprimorar seu desempenho em 2024 e agora se destacam entre as melhores do estado.É importante mencionar a Regional de Educação de Planaltina de Goiás, que teve 18 escolas premiadas, conquistando assim o 1º lugar em número de prêmios. Dentre essas 18, 12 pertencem ao município de Planaltina.As Regionais de Anápolis e Inhumas ficaram em 2º lugar, com 10 prêmios cada. Logo após, seguem as regionais de Formosa, Goiás e Trindade, com 9 prêmios cada. Na Regional de Trindade, entre as 9 escolas premiadas, 6 são da própria localidade.