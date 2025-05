As inscrições para o programa Castra-DF devem ser feitas presencialmente, no dia 1º de junho, seguindo a ordem de chegada; as cirurgias iniciam em 16 de junho.

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), anunciou mais uma edição do programa Castra-DF, que oferece castração gratuita de cães e gatos, promovendo a saúde pública, o controle populacional e o bem-estar animal.



Nesta nova edição, mil vagas serão disponibilizadas para a castração dos animais, incluindo exames como hemograma e uma avaliação geral de saúde, a fim de assegurar segurança durante a intervenção. As inscrições deverão ser realizadas no próximo domingo (1º/6), com início às 7h45, no Ginásio Coberto de Sobradinho (Quadra 02, Área Especial de 01 a 05).

Os cadastros são feitos pessoalmente e por ordem de chegada. Cada responsável pode registrar até dois animais, e o atendimento observará critérios técnicos e o histórico de participação. Animais com pelo menos seis meses e dois quilos poderão ser atendidos.



As cirurgias estão previstas para acontecer entre 16 de junho e 11 de julho, nas unidades móveis de castração que estarão localizadas no estacionamento da Administração Regional de Sobradinho II.



Além das cirurgias, o programa proporciona formação profissional gratuita, incluindo cursos presenciais e online nas áreas de banho e tosa, adestramento e apoio veterinário.

A secretária responsável pela Proteção Animal, Edilene Cerqueira, ressaltou o impacto social do programa. “O Castra-DF representa um compromisso com a saúde pública e com o bem-estar dos animais. É também uma oportunidade para a profissionalização no setor pet, que está em constante crescimento”, afirmou.



A expectativa da Sepan é diminuir o número de animais abandonados e promover a posse responsável. Parte das vagas será destinada ao atendimento prioritário, conforme estipula a Lei nº 14.626/2023.



Mais detalhes e o resultado final do cadastro (disponível até 10 de junho) podem ser conferidos nos sites: castradf.com.br e sepan.df.gov.br.



Serviço



Castra-DF – Edição Sobradinho

→ Local: Ginásio Coberto de Sobradinho (Quadra 02, Área Especial de 01 a 05)

→ Data do cadastro: 1º de junho (domingo), a partir das 7h45

→ Realização: Instituto Omni e Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan)



*Com informações da Sema-DF