O Governo do Distrito Federal destina mais de R$ 222 milhões para a compra de alimentos destinados às merendas escolares em 2025, beneficiando aproximadamente 400 mil crianças e apoiando a agricultura familiar na região.Com a intenção de fornecer refeições nutritivas e equilibradas, o Governo do Distrito Federal (GDF) está alocando recursos para adquirir produtos, incluindo itens orgânicos que vêm da agricultura familiar, a fim de assegurar que os alunos da rede pública recebam alimentos de qualidade. Em 2025, está previsto um investimento em torno de R$ 222 milhões para a aquisição desses alimentos, conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual.Desse total, R$ 53,4 milhões já foram desembolsados, com R$ 12,3 milhões (23,09%) direcionados a alimentos provenientes da agricultura familiar. Até agora, as escolas públicas do Distrito Federal receberam 2.164 toneladas de produtos não perecíveis e 6.399 toneladas de produtos perecíveis, sendo que 2.481 toneladas vêm da agricultura familiar. Isso inclui 14 contratos para a compra de frutas, legumes e verduras da agricultura familiar, um contrato relacionado a queijo e manteiga, além de outros 32 contratos para diversos itens.Cerca de 825 famílias de agricultores se beneficiam do Programa de Aquisições (PAA), que tem como objetivo comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar e distribuí-los sem custo para aqueles que enfrentam insegurança alimentar e nutricional. Este ano, já foram pagos mais de R$ 450 mil para o transporte de alimentos não perecíveis às escolas e R$ 395,5 mil para o armazenamento desses produtos no centro de distribuição.Cardápio personalizadoEm média, 546 mil refeições são entregues diariamente a aproximadamente 400 mil alunos que fazem parte da rede pública do DF. O planejamento do cardápio é objeto de avaliação técnica contínua e envolve a colaboração de nutricionistas, administradores e profissionais de merenda, em um esforço conjunto que inicia antes da comida ser servida e impacta diretamente o bem-estar e o aprendizado dos estudantes.