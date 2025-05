A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) inicia, nesta terça-feira (27/05), uma consulta pública sobre a versão inicial da Primeira Fase do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais no Estado de Goiás (PPCDQIF), que cobrirá o intervalo de 2025 a 2028.



O PPCDQIF foi desenvolvido com assistência técnica do Projeto MapBiomas e do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (Lapig) da Universidade Federal de Goiás, estabelecendo diretrizes estratégicas para diminuir o desmatamento e as queimadas, assim como lidar com os incêndios florestais em todo o território goiano.



Além disso, o plano visa reforçar a colaboração entre instituições e assegurar o avanço do Pacto pelo Desmatamento Ilegal Zero até 2030, e da Estratégia Goiás Carbono Neutro 2050.

Consulta pública



A consulta pública permanecerá disponível de 27 de maio até 26 de junho de 2025, permitindo que membros da sociedade civil, representantes de setores produtivos, a comunidade científica e os municípios participem ativamente. As contribuições poderão ser enviadas pela plataforma oficial, contendo sugestões aos eixos e ações propostas no Plano.



Após o término do prazo, a equipe técnica encarregada analisará todas as contribuições. A versão final do PPCDQIF será apresentada ao Comitê Gestor do Plano e, em seguida, ao Fórum Goiano de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável (FGMCDS), sob a coordenação da Semad.



O lançamento oficial do PPCDQIF está agendado para ocorrer ainda em 2025, reiterando o empenho do Governo de Goiás em relação ao desenvolvimento sustentável, à proteção da biodiversidade e à diminuição das emissões de gases do efeito estufa.