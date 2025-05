O Governo de Goiás aumentou a disponibilidade de tratamentos inovadores ao adicionar um novo medicamento para a dermatite atópica ao catálogo de remédios oferecidos no Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB).



Com essa ação, o Estado passa a disponibilizar o imunobiológico dupilumabe gratuitamente e de forma pioneira no Brasil. O remédio já pode ser acessado por pacientes registrados no Cemac JB. Segundo a diretora técnica da instituição, Vivianne Vieira de Melo, a inclusão do dupilumabe, junto ao corticoide clobetasol em creme, expande as opções de tratamento para aqueles que não obtêm resultados satisfatórios com os tratamentos tópicos convencionais.



Como proceder



Pacientes que sofrem dessa condição em graus moderado a grave e que atendem aos critérios estipulados podem requerer a abertura do processo para receber o medicamento pelo Portal Expresso, acessível em https://www.go.gov.br/.



A primeira licitação para a compra do dupilumabe teve um custo de cerca de R$ 5,2 milhões, e outro processo está em andamento.



Dermatite atópica



A dermatite atópica é uma condição crônica e recorrente da pele, que se insere em um grupo de doenças que inclui asma e rinite alérgica. Essa condição é caracterizada pela inflamação da pele, que se torna mais suscetível a alérgenos, irritantes e infecções, afetando a qualidade de vida dos afetados. Crianças são os mais impactados, mas os sintomas podem continuar ou surgir na vida adulta.